Scolarisée à Colfontaine, la petite Quaregnonnaise est extrêmement timide.

Ce mardi soir, la finale de The Voice Kids était diffusée sur la RTBF. Océana, 11 ans, était ainsi sacrée grande gagnante face à Mathis et Anouk. Pour la jeune fille, originaire de Quaregnon et scolarisée à Colfontaine, ce n’est que le début de l’aventure : sa victoire lui permet de décrocher un contrat chez Universal et un chèque de 10 000 euros.

Tout au long de la compétition, Océana a pu compter sur le soutien de ses camarades et de son enseignante. "Je ne remplace l’institutrice titulaire que depuis deux mois mais j’ai eu le temps de faire la connaissance d’Océana", explique Dayanna Bremeersh. "C’est une élève extrêmement timide, introvertie. Elle ne participe que très peu en classe et n’osera pas interrompre une leçon si elle se retrouve en difficulté."

L’enseignante a donc découvert une toute autre personne au travers ce télé-crochet. "Lorsqu’elle est sur scène, on n’a pas l’impression d’avoir face à soi la même enfant. Où trouve-t-elle cette énergie, ce caractère ? On sent qu’elle a trouvé sa voie et son moyen d’expression, qu’elle est épanouie lorsqu’elle chante. C’est vraiment agréable et réconfortant de la voir comme ça, c’est une très belle surprise."

Au sein de l’établissement, le talent d’Océana a rapidement suscité l’attention. "Je constate qu’elle parle un peu plus avec ses amis mais aussi que les autres enfants vont plus facilement vers elle. Elle est bien entourée et tous semblent heureux pour elle. Dans l’école, je n’ai pas entendu de critiques par rapport à sa participation, que du contraire : de nombreux élèves m’ont dit qu’ils trouvaient qu’elle faisait preuve de courage et qu’eux n’oseraient pas faire ce qu’elle fait."

Océana reprendra le chemin de l’école à l’issue des congés de carnaval et reprendra son parcours scolaire, comme les autres. "C’est une très chouette gamine, issue d’une chouette famille. Je ne lui souhaite que le meilleur et une belle réussite dans le monde de la musique mais je lui souhaite aussi et surtout une belle réussite scolaire !" Année du CEB oblige, il faudra effectivement passer les épreuves avec succès.