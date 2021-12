Plus que durement touché par les conséquences de la crise sanitaire, le secteur culturel pourra peut-être espérer des jours meilleurs. Du côté de la Province de Hainaut, on a en tout cas décidé de le soutenir en prolongeant les délais annoncés de l’appel à projets permettant aux artistes hainuyers de tenter de décrocher une bourse provinciale. Les dossiers devront être introduits au plus tard le dimanche 30 janvier 2022, à minuit.

"La situation sanitaire de l’épidémie de covid a provoqué l’annulation et le report de nombreux projets artistiques dans toutes les disciplines, mettant les créateurs et leurs équipes en grande difficulté", souligne-t-on du côté de la Province. Dans ce contexte, la Province de Hainaut collabore avec l’Eden de Charleroi, Central à La Louvière, la Maison culturelle d’Ath, la Maison de la culture de Tournai et Mars, Mons Arts de la scène.

Elle attribuera une bourse exceptionnelle aux artistes professionnels de toutes les disciplines artistiques dont le travail se développe sur le territoire hainuyer depuis au moins 3 ans. "Cette bourse, d’un montant maximum de 2.000 euros, est allouée au développement d’un projet ou d’une partie d’un projet artistique se déroulant entre le 1er mars 2022 et le 30 juin 2022, le projet final pouvant avoir lieu après cette date. Une restitution, publique ou à comité restreint (selon les mesures sanitaires), devra être prévue dans cette période."

Le budget global, d’un montant de 45.000 euros, est quant à lui distribué à parts égales selon les territoires. Les candidatures devront être constituées d’une présentation du projet artistique d’une page A4 maximum, des CV de chaque artiste précisant le travail développé en Hainaut depuis 3 ans, d’un calendrier prévisionnel des étapes de travail allant au plus tard au 15 juin 2022, d’un budget prévisionnel d’un montant maximum de 2.000 euros calculé pour le 15 juin 2022 au plus tard, de la manière dont la restitution du projet soutenu par la bourse pourra être présentée.

Les justificatifs des dépenses sont à remettre au plus tard le 20 juin 2022. Un rapport d’activités est à remettre pour le 30 juin 2022. Les candidatures et questions peuvent être envoyées par e-mail, selon le lieu choisi, à l’Eden, à Central, à la maison culturelle d’Ath ou à Mars – Arts de la Scène. La date limite de réception des candidatures est le dimanche 30 janvier 2022 à minuit au plus tard.

Le jury, composé de deux personnes du lieu du territoire et d’un représentant de la Province de Hainaut, sélectionnera les candidatures sur base de la qualité artistique du projet, de la présentation du dossier et de la cohérence du budget prévisionnel. Les sélections seront rendues le vendredi 25 février 2022.