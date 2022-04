C'est à l'autre bout de la Terre qu'Amandine Paternoster a eu une révélation qui allait changer sa vie. "A 20 ans, j'ai fait un voyage de presque 8 mois en Australie. J'ai découvert un pays où on pouvait tomber sur des villages totalement reculés de la société et vivant en auto gestion", explique-t-elle. J’ai été accueillie chez une jeune femme qui faisait ses savons elle-même et qui collaborait avec une exploitation d'huile d'olive à côté, où elle récupérait les dépôts pour fabriquer ses savons. C’est elle qui m’a formé et nous allions vendre ses produits sur des marchés locaux."

Amandine garde cette passion du fait maison une fois rentrée en Belgique et décide de se lancer dans le cosmétique "home made". Elle se forme et développe un univers à son image, où se conjuguent bien-être, écologie et le respect des animaux : Om Made. Le cahier des charges de ses produits : zéro déchet, minimalisme et vegan. "Des savonneries utilisent de la graisse animale, de bœuf ou de chèvre, parce que c'est moins cher. J'ai suivi des formations en aromathérapie et je voulais utiliser des matières premières végétales. Pas nécessairement pour suivre le mouvement vegan, mais parce que ça a plus de sens pour moi d'utiliser des matières végétales pour se laver."