Si certains petits commerçants peinent à joindre les deux bouts, ce n’est heureusement pas le cas de tous.

Nathalie Nocera tient la boutique Gi and Gi, rue de la Coupe à Mons. Ses collections, elle les soigne, tout comme sa clientèle. "Mes clientes viennent chez moi pour se faire plaisir et prendre du temps pour elles", explique-t-elle. "C’est notre force, dans le commerce de proximité : on discute, on conseille… Nous sommes face aux clients, ceux-ci ne sont pas livrés à eux-mêmes devant leur écran d’ordinateur. " Si la commerçante concède que les temps sont difficiles et que les gouvernements n’en font probablement pas assez pour les indépendants, elle reste positive. "Même si la concurrence d’Internet est présente, je pense qu’à un moment ou à un autre, on revient toujours en magasin. Pour des vêtements, cela reste plus facile, plus encore lorsque le corps change et que l’on ne rentre plus forcément dans une taille 36." Pas question donc pour Nathalie Nocera de succomber à l’appel des promotions continues pour séduire. "Nous avons une éthique et pour moi, c’est clairement non. Je ne rentre pas dans ce jeu-là. Je ne pratique que les offres conjointes avant les soldes, pour faire plaisir à mes clientes."