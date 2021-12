C'est un dessert qu'on retrouvera sur de nombreuses tables pour les fêtes de fin d'année. Venu d'Italie, le panettone est devenu incontournable pour beaucoup de monde en Belgique, surtout dans notre région de Mons-Borinage. Le gâteau remplit les rayons de nombreux magasins. Mais pour goûter le meilleur au monde, il n'y a qu'une adresse pour toute la Belgique, et elle se trouve dans la Cité du Doudou.

Le restaurant Pane e Olio d'Angelo Galasso propose en effet les panettoni du grand champion en la matière, Salvatore De Riso. Originaire de la Côte amalfitaine en Campanie, De Riso fait partie du top 10 mondial des pâtissiers. En octobre dernier, il a même remporté le Panettone World Championship à Milan.

Envie de goûter les merveilles de celui qu'on surnomme "il re del panettone" en Italie ou bien encore "the king of panettone" sur la scène internationale? Le restaurant montois Pane e Olio en propose plusieurs variétés. Habitué à proposer la crème de la crème des produits italiens, son chef Angelo Galasso ne pouvait pas passer à côté.

"La recette du panettone est longue et laborieuse. Notamment parce que la pâte doit lever deux fois et que le gâteau doit lever à l'envers avant la cuisson", explique Angelo Galasso. "Les panettoni de Salvatore De Riso sont toutefois différents des panettoni classiques. Ils ressemblent plus à un gâteau farci avec une crème légère et des associations subtiles comme des fruits rouges et une crème vanille Bourbon avec une note de romarin. En revanche, on n'y trouve pas de raisins secs. Et les fruits sont confits au poêlon, à l’ancienne."

Salvatore De Riso proscrit tout conservateur et utilise uniquement des produits naturels et de qualité comme des noisettes de Giffoni, des pistaches de Sicile ou encore du beurre de bufflonne. Une petite dizaine de variétés sont disponibles auprès du restaurant montois, comme ceux au Limoncello, au chocolat blanc ou aux écorces de citron. On y trouve même la Rolls des panettoni, la version Oro Puro. Un vrai bonheur pour les yeux et les papilles. Entièrement recouvert d'or fin, l'intérieur tout en chocolat se décline en différentes textures. Pour cette édition spéciale, chaque panettone a son numéro de production et la signature du maître pâtissier. S'il faut compter 35 euros pour les autres panettoni de Salvatore De Riso, la déclinaison Oro Puro se vend quant à elle à 190 euros.