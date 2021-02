Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, a rendu son jugement dans le cadre du vaste dossier impliquant de nombreux ressortissants albanais poursuivis pour avoir trafiqué du cannabis en Belgique et en France. En avril 2019, la police fédérale avait démantelé ce trafic dans le cadre de l'opération "Per-Peco". Huit prévenus ont été acquittés et les autres condamnés. Onze écopent d'une peine ferme allant de un à trois ans. Les autres prévenus écopent de peines d'un an à cinq ans avec sursis, et d'une amende de 20.000 euros avec sursis.

Le tribunal n'a pas retenu l'organisation criminelle mais bien l'association de malfaiteurs. En avril 2019, l'opération policière internationale "Per-Peco" a débouché sur la découverte de plantations de cannabis. En Belgique, 15 plantations actives de cannabis ont été localisées à Mons, Jurbise, Braine-le-Château, Blaugies, Charleroi, Tarciennes, Herstal, Fléron, Soumagne, Juprelle, Rochefort, Genk, Bruxelles, Affligem et Anvers. Une plantation (2.000 plants) a aussi été découverte à Revin dans les Ardennes françaises ainsi qu'une petite plantation aux Pays-Bas.

Durant cette opération, 8.255 plants de cannabis, de 200g de cocaïne, 86.000 euros et 1.000 dollars en cash, six véhicules dont quatre voitures de luxe, de nombreux faux documents d'identité et de photos diverses devant servir à leur confection, 55 GSM et GPS, 10 ordinateurs, des montres et bijoux de luxe ainsi que quelques petits lingots d'or ont été saisis.

Cinquante-quatre personnes ont été arrêtés dont dix-sept ont été placées sous mandat d'arrêt. Cette filière venant du sud de l'Albanie multipliait ses activités illégales dans toute l'Europe. L'arrestation de deux personnes, condamnées à une peine de trois ans de prison ferme, a été ordonnée. Cinq véhicules ont été confisqués.