Il y a tout juste deux ans lorsque le confinement s’est abattu sur nos têtes, beaucoup se sont découvert un intérêt accru pour les producteurs locaux, le circuit court, etc. Aujourd’hui, le soufflé est quelque peu retombé et les vieilles habitudes pré-Covid ont repris le dessus. Certains établissements ont même fermé leurs portes, comme Coprosain, dont le retour annoncé se fait attendre. Mais les producteurs locaux sont toujours là : à Mons, il existe un peu plus de 100 exploitations agricoles en tous genres et différents points de vente.

La Ville de Mons veut leur donner de la visibilité et, dans cette optique, édite la brochure “Vos produits fermiers à deux pas de chez vous.” L’édition 2022 vient tout juste de paraître, avec l’ambition de rassembler, dans cette brochure qui en est déjà à sa sixième édition, l’offre très diversifiée de produits de qualité que l’on peut trouver à deux pas de chez soi.

“Le travail des producteurs montois est, en effet, malheureusement souvent méconnu alors qu’ils disposent d’un large choix de produits de base, nécessaires à une bonne alimentation : fruits, légumes, produits laitiers, œufs, céréales… Les agriculteurs montois sont disponibles pour répondre à vos questions et même ravis de vous accueillir dans leur ferme, là où ils s’adonnent toute l’année avec passion à leur métier qui est un maillon essentiel de notre économie”, communique la Ville.

Plus de 20 adresses

Dans cette brochure se trouvent également toutes les informations sur les comptoirs fermiers présents sur le territoire montois et qui proposent des produits locaux et régionaux et circuits courts. En tout, ce sont 12 exploitations proposant légumes, fruits, produits laitiers, œufs, épices… qui sont référencés à Nimy, Villers-Saint-Ghislain, Hyon, Mesvin, Havré, Jemappes. 12 comptoirs fermiers complètent l’offre, situés principalement dans le centre-ville de Mons, mais aussi à Obourg, Havré, Hyon, Cuesmes…

La brochure peut être téléchargée sur le site de la Ville de Mons.