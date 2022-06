© U.P.

Durant le Doudou, celles et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un pied à terre en centre-ville seront confrontés à un problème: où aller pour satisfaire un besoin pressant? Généralement, il faut accepter de lâcher quelques dizaines de centimes dans un bar. Mais cette année, il sera possible de se soulager sans payer, la Ville de Mons ayant déployé plusieurs cabines de toilettes dans les rues du centre-ville.

Celles-ci sont disposées en 15 endroits dans un périmètre compris entre le beffroi, le Marché-aux-Poissons, la place de Bootle et la rue de Nimy. Pour une fois, les femmes et les PMR ne sont pas oubliés: la plupart de ces "spots pipi" sont mixtes et adaptés aux personnes à mobilité réduite.

La Ville de Mons a édité une carte permettant de trouver ces endroits, "à utiliser sans modération, mais avec respect." Pour qu'ils ne deviennent pas inutilisables dès le début des festivités. Reste à voir si cette offre sera suffisante pour le week-end, au vu du monde déjà présent dès jeudi soir.