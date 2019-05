La situation sera rétablie durant l'après-midi.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la prison de Mons a été frappée par une importante panne d'électricité. La situation devrait rentrer doucement à la normale cet après-midi avec l'installation d'un groupe électrogène provisoire, en attendant la réparation de la cabine de distribution.

Même si le courant était absent, l'atmosphère était forcément électrique au sein de l'établissement pénitencier. "Dans la matinée, la situation était très tendue", commente Nicolas Martin (PS), bourgmestre de Mons. "Nous ne sommes pas passés loin de déclencher le plan d'urgence. Finalement, une solution a été trouvée in extremis mais ce ne sont pas des conditions tolérables. Tant pour les détenus, que le personnel ou même pour notre police. On ne peut plus travailler dans des conditions pareilles."

Cet incident aura en effet eu le don d'en irriter plus d'un, dont Nicolas Martin qui compte interpeller le ministre de la justice Koen Geens (CD&V). "On ne peut plus poursuivre comme cela. C'est encore une sérieuse alerte et cela démontre une fois de plus que la situation de la prison de Mons est catastrophique. En matière de sécurité et de justice, la politique du gouvernement fédéral sortant est désastreuse. En particulier à Mons."

La prison de Mons date du XIXe siècle et n'a en effet jamais fait l'objet de rénovations significatives. "Quand on parle de sécurité, il faut aller au bout de la démarche et investir à tous les échelons, y compris au niveau carcéral pour la capacité d'accueil", poursuit Nicolas Martin. "Il faut aussi avoir un minimum de respect vis-à-vis des travailleurs qui doivent évoluer dans des conditions lamentables : des rats au sous-sol, des punaises dans les matelas qui peuvent se répandre. C'est intolérable. J'espère que le nouveau gouvernement remettra la sécurité et la justice au coeur du débat. Le palais de justice d'Anvers a reçu des dizaines de millions d'euros d'investissement et nous on ne parvient pas à arracher quelques millions pour Mons. On a l'impression de demander l'impossible alors que c'est la même régie des bâtiments qui s'en occupe."