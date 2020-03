En raison des mesures liées au coronavirus, la 35e édition du FIFM est privée de son dernier acte.

Ca devait être le grand final de cette 35e édition du Festival international du Film de Mons. Ce vendredi soir, le théâtre royal de Mons devait accueillir le gala de clôture. Le film Jumbo de Zoé Wittock devait être projeté et les prix des compétitions officielle et parallèle devaient être décernés devant un parterre d'invités et de festivaliers. Hélas, les organisateurs du FIFM annoncent qu'à la suite des mesures mises en place pour endiguer l'épidémie de coronavirus, le gala est annulé.

Les séances qui étaient programmées aujourd'hui tombent à l'eau également. " Bien entendu, tous les tickets qui avaient été achetés à l'avance pour ses séances, en dehors des pass, seront remboursés ", indiquent les organisateurs. Les cinéphiles concernés doivent envoyer un courriel à l'adresse reservations.festivaldemons@gmail.com .

" Nous nous excusons pour cette annulation complétement indépendante de notre volonté mais la santé de nos invités reste l'une de nos priorités. Merci de votre compréhension et au plaisir de vous y revoir l'année prochaine ", ajoutent les organisateurs.

Notons tout de même qu'une remise des prix aura bien lieu en comité restreint, en présence des jurys et des invités.