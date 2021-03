Le temps semble figé dans le Passage du Centre à Mons. La galerie commerçante située en plein cœur du centre-ville est condamnée depuis le mois de novembre. Et aucun signe de vie à l'horizon.

Comme toujours, c'est la situation particulière de la galerie qui complique la donne. Les cellules sont aux mains d'une vingtaine de copropriétaires qui doivent se mettre d'accord pour décider de l'avenir des lieux. Une situation déjà compliquée à la base, et qui l'est encore plus avec la crise sanitaire. Ainsi, l'assemblée générale qui devait permettre aux copropriétaires de se retrouver pour tenter de débloquer la situation a été reportée. Si bien que depuis la fermeture, ils n'ont pas encore pu se réunir.

L'assemblée générale devrait pouvoir être organisée en avril. Les copropriétaires devront y trouver une porte de sortie. Pour rappel, la galerie a été fermée par les autorités communales en novembre dernier pour des raisons de sécurité. Elles n'étaient plus aux normes selon un rapport des pompiers et les copropriétaires n'avaient pas pu se mettre d'accord pour réaliser les aménagements nécessaires. Les violons étaient désaccordés entre ceux qui voulaient poursuivre l'aventure, ceux qui avaient cédé leur bien ou encore ceux qui étaient d'accord pour vendre, mais pas à n'importe quel prix.

Plusieurs projets de reconversion ayant capoté sur ces désaccords persistants et la galerie se retrouvant dans l'impasse, la Ville l'a fait fermer. De quoi pousser au pied du mur ceux qui étaient trop gourmands sur le prix de vente de leur cellule et permettre ainsi aux promoteurs qui lorgnent la galerie d'arriver à leurs fins? Le syndicat n'avait pas hésité à qualifier la démarche de "spoliation légalisée". Certains copropriétaires avaient même introduit un recours devant le Conseil d'État. Mais l'instance a donné raison à la Ville de Mons, pointant une situation préoccupante en matière de sécurité publique et l'absence de travaux de mise en conformité.

Maintenant que la galerie est fermée, les choix des copropriétaires paraissent plus limités. Des projets de reconversion pourraient être remis sur la table et, de guerre lasse, les plus récalcitrants pourraient être contraints à vendre leur cellule au prix qui leur sera proposé. Les autorités communales ont même encore une carte dans leur manche si le blocage devait perdurer. Du côté de la Ville en effet, on nous indique que la balle est dans le camp des copropriétaires, mais qu'une procédure se prépare pour la taxation des chancres et des immeubles inoccupés. Si la procédure traîne aussi longtemps que pour le chancre de la place Léopold, cela devrait tout de même laisser aux copropriétaires le temps de se retourner. Reste à espérer que d'ici là, un accord sera trouvé pour sortir la galerie de l'impasse.