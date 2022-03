Celui-ci serait chargé de trouver une solution qui fasse l'unanimité chez les propriétaires.



Provoquer un électrochoc. C'est la volonté de la Ville de Mons vis-à-vis des propriétaires du Passage du Centre, en appliquant la taxe sur les immeubles inoccupés à l'ex-galerie commerçante, fermée depuis novembre 2020 pour des raisons de sécurité. Le bâtiment était arrivé à un état de délabrement tel qu'il a été jugé dangereux pour le public. Cerise sur le gâteau, il n'était plus assuré.

Plus d'un an plus tard, la situation n'a pas bougé d'un iota. La vingtaine de propriétaires, qui doivent se prononcer unanimement, ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord sur la vente ou la rénovation de leur bien. "Une nouvelle assemblée générale s'est déroulée la semaine dernière et elle a été assez houleuse", nous rapporte un des copropriétaires.

"C'est toujours le même principe. Il faut d'une part trouver un investisseur qui aurait suffisamment d'argent et qui voudrait investir à Mons. D'autre part, il faut trouver une symbiose entre tous les copropriétaires." Et manifestement, on la cherche toujours. Pour la trouver, deux des proprios ont entamé une action devant la justice de paix.