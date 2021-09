Un nouvel acronyme a fait son apparition parmi la longue liste des programmes mis en œuvre par les pouvoirs publics: le PIVW, pour Politique intégrée de la Ville en Wallonie. Un nouveau gadget pour démontrer que nos édiles et leurs administrations débordent d'imagination? Loin de là.

Concrètement, le PIVW regorge de subsides à destination des 9 villes wallonnes de plus de 50.000 habitants. 240 millions d'euros sont à pourvoir. On peut y ajouter 40 autres millions destinés spécifiquement à la réhabilitation de friches. Pour bénéficier de ces précieux subsides, les villes doivent remettre des fiches de projets qui répondent à des critères définis par la Région wallonne. Une manière d'orienter les pouvoirs locaux donc. Il est notamment question de redynamisation des quartiers prioritaires, de transition écologique, de mobilité ou encore de cohésion sociale. Et pour être sûr que les candidats ne se disputent pas les plus grosses parts du gâteau en coulisses, l'enveloppe globale est répartie entre les différentes villes sur base du nombre d'habitants.

"Nous avons introduit des demandes pour une vingtaine de projets. En comptant les subsides wallons et la part de la Ville, nous arrivons à un montant total d'investissements de 42,7 millions d'euros. C'est du jamais vu", explique le bourgmestre Nicolas Martin. "Par ailleurs, ce nouveau PIVW s'intègre parfaitement dans la politique que nous menons depuis le début de la mandature, avec notamment la redynamisation du centre-ville et des investissements massifs dans les anciennes communes fusionnées les plus peuplées, le tout dans le cadre de la transition écologique."

Le collège communal a ainsi défini trois zones prioritaires sur lesquelles concentrer les efforts du PIVW: Jemappes, Cuesmes et le bas de Mons, comprenez le périmètre qui s'étend de la gare à la Digue de Cuesmes. Focus aujourd'hui sur les projets qui seront lancés à Jemappes.

Deux chancres urbains sont amenés à faire peau neuve. Celui situé derrière l'école Notre-Dame va être réhabilité pour un montant de 1,8 million d'euros. "La Ville va raser les bâtiments à la droite du site pour y aménager un parc public, et nous allons passer un partenariat avec un investisseur privé pour aménager des appartements dans les bâtiments à la gauche du site qui présentent un certain cachet", précise Nicolas Martin. L'autre chancre, c'est celui de l'ancien Aldi. L'îlot dans lequel il s'insère présente une structure particulière avec de l'habitat sur les flancs sud et ouest. Il est donc prévu de raser le chancre pour y aménager un grand parc qui jouerait notamment le rôle d'écran végétal afin d'éviter les vues directes sur les fonds de jardin de la rue Taillie et de la rue du Fort Mahon. Un investissement de 4,4 millions d'euros est prévu.

De nombreux projets font la part belle aux espaces verts. Un projet, pour un montant de 2,2 millions d'euros, prévoit spécifiquement des interventions de verdurisation à Cuesmes et Jemappes avec pour cette dernière commune, un ciblage prioritaire de l'avenue Roi Albert, de la rue de l'Heaume et de la place de Jéricho. "L'objectif est de créer un réseau d'espaces verts qui apportent de la respiration dans les endroits densément peuplés", explique Nicolas Martin. "Par temps de canicule, on gagne quelques degrés de fraicheur à l'abri des arbres par rapport aux endroits qui sont principalement minéralisés. L'idée est de créer une forme de climatisation naturelle dans nos quartiers", ajoute Catherine Marneffe, échevine de l'Environnement.

Une passerelle cyclable doit aussi voir le jour pour enjamber le chemin de fer et l'autoroute depuis la rue des Trois Crampons et permettre ainsi de rejoindre le chemin de halage le long de la Haine. "On a là un itinéraire cyclable qui permet de rejoindre Mons à l'est et des communes du Borinage à l'ouest. Pour accéder au Ravel depuis Jemappes, il fallait passer par le pont en dessous de la gare en descendant de son vélo. La nouvelle passerelle va permettre de faire la liaison", indique Charlotte De Jaer, échevine de la Mobilité. Le budget prévu pour cette passerelle est de 900.000 euros.

La place de Jemappes et ses abords devraient également être repensés. Alors que l'espace est soumis aux nuisances de la nationale qui la longe, le collège déplore un déficit d'identité. L'idée est donc de revaloriser les lieux pour redonner à la place de Jemappes son statut d'espace public et un rôle de pôle. Montant prévu? 121.000 euros. Enfin, un budget de 3 millions d'euros est prévu pour acquérir et rénover des logements et des commerces à l'état de chancre, tant à Jemappes qu'à Cuesmes. La méthode a déjà été éprouvée pour redynamiser l'axe de la gare en centre-ville.

Notons que la Région wallonne se prononcera fin novembre sur l'acceptation des différents projets proposés par la Ville de Mons. Mais l'argent est là. Sauf problèmes techniques liés aux conditions d'obtention du PIVW, les projets montois pourront être mis sur orbite, la liquidation des subsides étant prévue pour septembre 2026.