En mars dernier, les promoteurs du projet immobilier Nova Mons introduisaient une nouvelle demande de permis. Après un premier round qui avait suscité de nombreuses réactions, quelques modifications étaient apportées à la première mouture. Les deux immeubles les plus hauts étaient ainsi rabotés d'un étage. Le bâtiment F, au départ prévu pour abriter un hôtel "shortsay" se voyait quant à lui destiné à devenir une résidence estudiantine.

Ces quelques modifications n'ont pas apaisé les réticences du collectif opposé au projet. Elles ont en revanche gagné les faveurs des autorités wallonnes. Suivant l'avis positif du collège communal, la Région vient de délivrer le permis pour la nouvelle mouture de Nova Mons.

Pour rappel, le projet vise à transformer la place de Bootle et le chancre de l'ancien bâtiment Belgacom. Sept immeubles comprenant appartements, kots et bureaux devraient y être érigés. Un parking sous-terrain de 401 places dont 250 réservées, au public est également prévu.

À quand les premiers coups de pelle? Le collectif opposé à Nova Mons a déjà annoncé qu'il utiliserait toutes les voies de recours possibles. Il dénonce l'ampleur du projet et son impact en plein centre-ville, à proximité de l'église Sainte-Elisabeth. Du côté des promoteurs, on expliquait avoir déjà pris six mois de retard lorsque les plans modificatifs avaient été présentés en avril. Le calendrier initial prévoyait que le chantier se déroule de fin 2021 à fin 2024.