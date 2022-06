U.P.

Bientôt une nouvelle école pour les enfants ghlinois fréquentant l'école communale Barigand? La Ville de Mons vient de déposer une demande de permis d'urbanisme pour détruire les bâtiments actuels et construire une nouvelle école maternelle et primaire avec une salle de gymnastique.

Le projet est dans les cartons de la Ville depuis plusieurs années. "L'école n'est pas si vieille, mais elle est très énergivore: c'est un bâtiment de plein pied, très étendue avec des châssis en aluminium...", explique Catherine Houdart, échevine à l'enseignement. "L'idée, c'est de construire une nouvelle école, dans l'alignement de la salle CALVA de Ghlin."

La volumétrie de la nouvelle école serait similaire à l'actuelle: "pour obtenir des subventions, il faut reconstruire une école à la même taille que celle existante, sur base des chiffres de la population." Le nouvel ensemble abriterait trois classes de maternelle, six classes de primaires, un réfectoire, une salle de gym avec les vestiaires...On y trouvera aussi l'antenne ghlinoise de la bibliothèque communale, le tout réparti dans un bâtiment rez+1.

Le budget de l'ensemble s'élève à près de 4,8 millions d'euros, avec une intervention espérée de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à hauteur de 60% du budget total. "Nous avons introduit un dossier PRR (NdlR: le volet rénovation scolaire du plan de relance post-Covid ) dans le cadre de la réduction énergétique suite à un appel du ministre Daerden, en charge des bâtiments scolaires. On devrait avoir une réponse incessamment pour savoir si nous sommes repris."

La Ville est dans l'attente d'un retour et d'une promesse de subsides pour lancer les marchés pour la construction de l'école. A ce stade, il est donc prématuré de se prononcer sur un calendrier des travaux. Quand ceux-ci débuteront, il ne sera pas nécessaire de déménager les élèves. "On pourra garder les locaux existants, la nouvelle école étant construite devant ceux-ci. Cela ne posera pas de problèmes de sécurité et l'activité de l'école pourra se poursuivre." Plutôt une bonne nouvelle pour les élèves qui ne devront dès lors pas déménager dans des portakabins."