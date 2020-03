Le site immobilier Realo dresse un portrait peu flatteur du Petit Paris à Ghlin.

Le quartier du Petit Paris à Ghlin n'est pas épargné par le site d'immobilier Realo. Pour rappel, ce nouveau venu débarqué en 2015 avec la ferme volonté de détrôner les mastodontes du secteur propose des profils de quartiers. Ceux qui cherchent un logement peuvent ainsi avoir une idée d'où ils mettraient les pieds. Mais les portraits dressés par Realo ne sont pas toujours flatteurs.

Ainsi, à Ghlin, le quartier du Petit Paris en prend pour son grade. Il s'y distingue comme étant le deuxième quartier de Ghlin ayant "le plus de personnes peu instruites" ou encore le troisième comme ayant "le plus de personnes à la recherche d'un emploi". De quoi irriter les premiers concernés qui ne manquent pas de réagir sur la Toile en démentant les estimations de Realo par leur propre expérience.

Stigmatisant, le site immobilier? À son lancement en 2015 déjà, Realo avait créé la polémique. Si bien qu'Unia, le centre pour l'égalité des chances, était intervenu. "Nous avions contacté le site et nous avions demandé un avis de la commission de la protection de la vie privée", explique Patrick Charlier, directeur francophone d'Unia. "Realo s'était montré ouvert à apporter des modifications en retirant certains éléments et en modifiant notamment les couleurs, pour que ce soit moins stigmatisant. Les photos d'intérieur de maison ont été enlevées. De même que les estimations des maisons. On pouvait avoir les données pour n'importe quel logement à partir d'une carte."

La commission de la vie privée nous confirme qu'une analyse du site a été faite en 2015, à la demande du Secrétaire d'État de l'époque, Bart Tommelein. Des modifications ont été demandées et apportées par Realo, notamment sur la transparence, la politique de confidentialité et la protection des données privées.

Autrement dit, si le site choque les habitants du Petit Paris, c'était pire avant. Realo n'a pourtant rien d'illégal. Ce site compte en fait se faire une place en misant sur le Big Data. Concrètement, des algorithmes regroupent toute une série d'informations pour brosser le portrait de quartiers. Or, ces données sur le niveau d'instruction ou le taux d'emploi par exemple sont accessibles à tous. Realo n'enfreint donc aucune règle. Même si au regard des nombreuses réactions qu'a suscitées la description du Petit Paris à Ghlin, les méthodes et la présentation du site ont de quoi faire grincer des dents. Le quartier de Ghlin est d'ailleurs loin d'être le seul à être présenté sous des atours peu flatteurs…