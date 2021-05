Nous vous l’annoncions fin avril, IDEA a décidé d’abandonner son projet de centrale géothermique dans le parc des Ursulines. Les recours introduits par des riverains et les délais de livraison allongés par la crise sanitaire pour du matériel nécessaire au chantier risquaient de faire dépasser les délais imposés par les fonds européens qui intervenaient pour 80 % du budget total évalué à 20 millions d’euros.

Le projet était mené en collaboration avec la Région wallonne. Aussi, en commission parlementaire de l’Énergie, les députés François Desquesnes (CDH) et Jacqueline Galant (MR) ont mis le sujet sur la table. François Desquesnes a ainsi demandé si le projet du Parc des Ursulines était totalement abandonné ou reporté à une autre échéance. Il a en outre rappelé que le soutien à la géothermie figurait dans la déclaration de politique générale du gouvernement wallon et a donc demandé au ministre Philippe Henry si des projets étaient prévus dans les régions de Mons-Borinage et du Centre. De son côté, Jacqueline Galant s’est notamment inquiétée de savoir que deviendraient les 16 millions d’euros de subsides européens prévus pour le projet abandonné.

Le ministre de l’Énergie a reconnu que la relocalisation de ce projet, de la gare vers la porte de Nimy, avait entraîné des difficultés. "Mais ça ne marque pas la fin de la géothermie dans Cœur du Hainaut", a souligné Philippe Henry. "Si ce projet reste sans suite, nous pouvons en tirer certains enseignements pour le futur dans la façon d’aborder cette technologie. Notamment sur la nécessité de disposer d’une bonne communication en amont envers les riverains et sur la gestion des risques techniques, juridiques, économiques."

Le ministre a en outre rappelé que le gouvernement allait mettre en œuvre une Stratégie Chaleur dans laquelle la géothermie était amenée à jouer un rôle important. Et une attention particulière sera portée aux anciens sites miniers.

François Desquesnes a embrayé sur le potentiel important de notre région pour la géothermie en moyenne profondeur. Mais il a souligné que la localisation des projets doit mieux tenir compte de la situation en surface.

Enfin, sur les montants prévus par les fonds européens, le ministre a répondu qu’ils seraient affectés à d’autres projets. Mais comme l’a rappelé Jacqueline Galant, le temps est compté : tous les montants facturés après décembre 2023 ne pourront en effet pas bénéficier des précieux subsides.