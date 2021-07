Le "Martien" sillonne l'Europe pour dénicher de grands spectacles et les ramener à Mons.

On se souvient de l'envolée chromatique qui avait lancé les festivités en 2015. Ou du show aérien qui avait vu un chandelier s'élever sur la Grand-Place avec ses acrobates. Ou encore des 6.800 dominos géants qui s'étaient renversés sur des kilomètres à travers le centre-ville. Depuis plusieurs années, la Cité du Doudou est régulièrement le théâtre de shows féériques qui marquent les esprits. Derrière ces spectacles qui mettent des paillettes dans la vie des Montois, un homme, Philippe Kauffmann. Coordinateur artistique de MARS, il sillonne les festivals européens à la recherche de grands numéros qui pourraient être ramenés à Mons.

La mission de ce chercheur d'or n'est pas si évidente que cela. Pour dénicher la bonne pépite, il faut penser à tout. "C'est d'abord essentiel de voir les spectacles. Parfois, on voit des photos splendides, mais les spectacles sont ennuyeux", explique Philippe Kauffmann. "Il faut aussi que le spectacle soit adapté à Mons. Il ne suffit pas de voir un show en France ou en Allemagne et de le ramener en kit chez nous. Il faut qu'un véritable dialogue puisse s'installer avec la ville. Il faut aussi penser au côté pratique et à la sécurité. Mons, ce sont des petites rues et une Grand-Place qui n'a jamais été aussi remplie."