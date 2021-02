C'est une tradition que la pandémie n'est pas venue entacher, comme chaque début d'année, la Province du Hainaut publie sa plaquette "Le Hainaut en quelques chiffres". C'est le 31e exercice du genre et c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur la province, ses habitants ou encore son économie.

En 2020, la population du Hainaut comptait 1 346 840 habitants, soit 36,9 % de la population wallonne et 11,7 % de la population belge. Entre 2010 et 2020, cette population a augmenté de 2,8% et c'est principalement dû à un solde migratoire positif. Le solde naturel, lui, est négatif depuis 2012.

Sur le plan socio-économique, le Hainaut reste à la traîne. Par exemple, le revenu moyen par habitant pour l'exercice 2019 (revenus 2018) est de 16 360 euros. C'est moins que les moyennes wallonne, flamande et belge. Le revenu moyen des Hainuyers a bien augmenté de 19,4% entre 2009 et 2019, mais cette augmentation est inférieure à celle de la Wallonie et des autres régions. Et elle ne facilite pas nécessairement l'achat d'une maison. En effet, une maison coûte aujourd'hui 5,7 fois le revenu annuel en Hainaut. Ce rapport était de 2,1 en 2001.

Pour ce qui est du taux d'emploi dans notre province, il reste, avec 56,2%, inférieur aux taux wallon (59,2%), belge (64,2%) et flamand (68,9%). Mais il est à noter que ce taux hainuyer a connu une augmentation plus forte que les autres régions avec 4% supplémentaires sur les dix dernières années. Cela pourrait être le signe que le Hainaut rattrape son retard sur ce plan. Reste à voir si la tendance sera confirmée l'année prochaine encore. Ça n'empêche pas en tout cas le taux de chômage d'augmenter lui aussi après avoir baissé ces dernières années. Il est désormais de 13,8% pour le Hainaut et se trouve plus marqué dans les arrondissements de La Louvière, Mons et Charleroi. Un taux d'emploi et un taux de chômage qui augmentent en même temps? C'est possible si par exemple la population active augmente, mais que le nombre de chômeurs augmente davantage que le nombre de personnes en emploi.

Du côté du PIB hainuyer, il suit les courbes des différentes régions et connait en 2018 une quatrième augmentation consécutive avec 3,1% de plus. On observe toutefois de grandes disparités du PIB par habitant dans les arrondissements hainuyers. Ainsi, le PIB de l’arrondissement de Tournai est supérieur de plus de 578 euros par rapport au chiffre wallon alors que celui de l’arrondissement de Thuin, lui, est inférieur de 11 813 euros.

Des chiffres, il y en a encore à la pelle dans cette plaquette de la province du Hainaut. De quoi faire tourner la tête comme la Suzette de Danny Brillant. Pour ceux qui veulent creuser l'affaire, la plaquette complète est disponible sur le site de Hainaut Développement.