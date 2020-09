Le PS a vu rouge. L'expérience de la rue des Barbelés devrait tourner court.

Avec la piste cyclable aménagée juste avant la rentrée scolaire, la majorité pastèque est tombée sur un premier pépin. Depuis 2018, la coalition PS-Ecolo, inédite à Mons, a mené sa barque sans encombre. Mais la piste polémique est venue semer la zizanie au sein de l'alliance.

La disparition d'une bande de circulation a en effet entraîné de gros embouteillages à la rue des Barbelés, et un torrent de critiques. Aménager des pistes cyclables sur les grands axes de la Cité du Doudou fait pourtant partie de l'accord de majorité entre PS et Ecolo. Mais il y a l'art et la manière.