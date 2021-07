C’est la consternation au FC Flénu. Alors que la préparation démarre progressivement pour la prochaine saison, le club de football de la région Mons-Borinage a été victime de vandalisme. "Le ou les individus sont rentrés en cassant les vitres des vestiaires", explique le président du FC Flénu, Alexandre Bevilacqua. "Ils ont ensuite tout saccagé sur leur passage. Des bancs ont été détruits, il y avait des bris de verre un peu partout aussi. Les poubelles ont été renversées et les murs tagués."

Et pour le staff du club, aucun doute : il s’agit de dégradations gratuites. "Un groupe de voleurs aurait emporté des objets de valeurs", déclare Alexandre Bevilacqua. "Ici, seuls des tonnelles pliables et des ballons ont disparu. Ces personnes ont simplement voulu détruire tout notre matériel sans aucune raison apparente. Juste pour le plaisir de détruire notre travail."

© D.R.

Face à cette situation, ce sont surtout l’incompréhension et la colère qui prédominent au lendemain des faits. "Des agissements aussi scandaleux qu'inutiles et gratuits qui viennent saper le travail de notre club en faveur de Flénu et de sa jeunesse", écrit le FC Flénu sur sa page Facebook. "Détruire est plus aisé que construire."

C’est pourquoi une plainte a été déposée au commissariat de police ce lundi. "Les locaux sont fort isolés, donc il n’y a pas vraiment de personnes qui auraient pu apercevoir quelque chose", précise le président du FC Flénu. "On suppose que ces actes ont été perpétrés ce dimanche soir, mais on ne sait rien de plus."

© D.R.

Après deux saisons plus que compliquées pour le football amateur, c’est un nouveau coup de massue pour le club. La préparation commençait à peine à reprendre. Le FC Flénu doit donc s’adapter dans l’urgence. "Nous essayons de trouver des solutions pour permettre le bon déroulement de la saison", ajoute Alexandre Bevilacqua. "Nous comptons sur le vestiaire le moins endommagé pour les prochaines semaines. Des planches ont été placées sur les vitres cassées pour ne pas que la pluie inonde nos installations. On fait avec les moyens du bord en attendant l’assurance."

Mais le FCF ne compte pas se laisser abattre. "On continuera à œuvrer positivement et à avancer", termine le président.