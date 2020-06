Panique à Obourg depuis que des traces de PCB ont été découvertes dans deux fermes à proximité du broyeur. Vendredi, une réunion d’information était organisée. Autour de la table, les autorités communales, l’entreprise Comet et la ministre wallonne de l’Environnement, Celine Tellier.

"Il s’agit d’une pollution qui peut comporter des risques si elle devient chronique. C’est pourquoi nous souhaitons déterminer précisément si cette pollution est récente ou historique et évaluer le risque pour la santé de la population", a déclaré la ministre, annonçant quatre mesures.

Tout d’abord, un bilan environnemental complet sera réalisé à Obourg. De son côté, l’asbl ECO-IMPACT réalisera deux campagnes de mesures de concentrations en polluants dans des organismes végétaux et dans des œufs produits localement aux alentours de l’entreprise. Ensuite, ce bilan sera complété avec les analyses de l’AFSCA. Enfin, une étude de la caractérisation des flux entrants dans les broyeurs a été lancée afin de pouvoir retirer des flux de déchets entrant dans les broyeurs les produits susceptibles de contenir les polluants concernés.

La Wallonie a, dès 2018, imposé des normes plus strictes au secteur des broyeurs à métaux, qui disposait de deux ans pour se mettre aux normes. Les polluants constatés sont antérieurs à l’installation des nouveaux filtres imposés par la Wallonie.

"Comet accorde la plus haute importance aux questions de santé publique et met dès à présent à disposition de la Wallonie tant ses résultats d’analyses internes que ses équipes de recherche et développement dans le cadre de l’étude environnementale" a indiqué la direction de l'entreprise. "En tant qu’acteur important de l’économie circulaire en Wallonie, COMET insiste sur la nécessité d’embrasser l’entièreté de la filière du recyclage : le tri, le traitement et enfin la valorisation. Le groupe souhaite participer pleinement à réaliser la double ambition de la Wallonie d’être à la fois une pionnière de l’économie circulaire tout en respectant des normes parmi les plus protectrices au monde. Nous relèverons ce défi ensemble. Enfin des investissements sont en cours à Obourg où nous installerons un nouveau dispositif de filtrage encore cette année. Ceci était prévu de plus longue date mais c’est évidemment une garantie de plus dont nous pourrons nous prévaloir."

En attendant et pour informer sur les principes de précaution et limiter le risque au maximum, la Ville de Mons enverra un toute boite aux riverains dans un rayon d’un kilomètre et demi autour du site industriel d’Obourg. Des permanences seront également organisées dans les prochaines semaines pour répondre aux questions des habitants.