Des élections internes importantes auront lieu ces mercredi 20 et jeudi 21 avril 2022 au sein de l’Université de Mons. Plus de 10 000 étudiants et 1 500 membres du personnel (enseignants, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers) sont appelés à désigner par vote électronique leur recteur, leur premier vice-recteur ou vice-rectrice ainsi que leurs représentant(e)s au Conseil d’administration.

Le recteur et le vice-recteur sont élus parmi les professeurs ordinaires de l’Université, pour un mandat de 4 ans prenant cours le 1er octobre prochain et se terminant le 30 septembre 2026. Philippe Dubois, recteur sortant, est le seul candidat à sa succession pour un deuxième mandat, tout comme Marc Labie pour le poste de Premier vice-recteur.

Pour appuyer sa candidature, le Professeur Philippe Dubois s'inscrit dans la continuité de toutes les actions menées pour que l'UMons, reste et soit "une Université où l’étudiant est au cœur des préoccupations, philosophiquement ouverte, promouvant tolérance et l’esprit critique, et contribuant au développement durable, économique, social, sportif et culturel de sa région", indique-t-il.

Pour être élu, les candidats doivent obtenir au moins 50% des suffrages exprimés. la procédure pour cette élection doit être recommencée si ce seuil n'est pas atteint. Sur deux jours, l’ensemble des membres de la communauté UMons pourra voter électroniquement.​​​​​​​Toutes les dispositions techniques ont été prises afin de garantir un complet anonymat des suffrages exprimés, assure l'UMons.

La participation à cette élection interne est obligatoire. Les résultats seront connus pour le vendredi 22 avril (le 26/04 en cas de recours éventuel).

Parallèlement à ces élections rectorale et vice-rectorale, les représentants des différents corps (enseignant, scientifique, administratif et étudiants) au Conseil d’administration.Pour les catégories de personnel, leurs représentants y siégeront pour la période s’étendant du 01 octobre 2022 au 30 septembre 2026.Pour les représentants des étudiants, le mandat a une durée de 2 ans.