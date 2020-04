Ces visières ont été distribuées au personnel soignant, agents de laboratoires, pompiers et policiers de la région.

Depuis le début de la pandémie du Covid-19, le FabLab de Mons, en collaboration avec tous les FabLap de Wallonie, développe et produit des solutions pour lutter contre la maladie. Il vient également en aide aux professionnels de la santé. L’activité la plus soutenue actuellement en son sein, et qui bénéficie du soutien de l’UMONS, porte sur la fabrication de visières de protection pour le corps médical, les agents de laboratoires, les pompiers, les policiers, …

"Plus de 3000 de ces visières de protection ont jusqu’ici été produites", confie le FabLab de Mons. "Et c’est loin d’être terminé puisque 150 plaques de plexi supplémentaires ont été acquises ce lundi afin de permettre la réalisation de 4.000 visières supplémentaires. Celles déjà conçues ont été distribuées à : Epicura, Ambroise Paré, CHR Haute Senne de Soignies, mais aussi aux Médecins de la région de Mons-Borinage, aux Pompiers du Centre Hainaut, à la Résidence Brunehaut, à la police - Zone Anderlues/Binche, à la Résidence Laetare du CPAS de La Louvière, à la sprl Pinsco et à l’ASBL "Les foyers St Joseph". D’autres visières ont également été distribuées au personnel interne à l’UMONS".

Toutes les personnes en lien avec le domaine de la santé peuvent également en recevoir une gratuitement en s’adressant au responsable du FabLab de Mons, Martin Waroux via son adresse : martin.waroux@fablabmons.be.

Pour continuer à fonctionner, les équipes du FabLab Mons ont besoin de ressources matérielles. Ils lancent donc un appel à la solidarité afin de récupérer des feuilles plastiques, format A4, utilisées pour les rétro-projecteurs mais également des feuilles transparentes mises en couverture de dossiers reliés.

Si FabLab peut réaliser toutes ces visières, c’est aussi grâce à l’appui financier du Fonds pour la Recherche Médicale dans le Hainaut (FRMH), une ASBL dépendant de l’Université de Mons qui finance des activités de recherche dans la province. L’association lance d’ailleurs un appel au don afin de soutenir les équipes médicales en cette période de crise. Les personnes intéressées peuvent le faire via l’application koalect : https://umons.koalect.com/fr-FR/p/covid19-appel-aux-dons-pour-nos-hopitaux/.