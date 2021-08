S'il y a bien un sujet qui fâche dans la Cité du Doudou, c'est l'immobilier. Et la tempête n'est pas près de passer. Le logement est en effet un enjeu fondamental de notre époque. Et s'il y a quelques années encore, on laissait l'habitat s'éparpiller tous azimuts, aujourd'hui, l'heure est à la densification.

Si bien que des demandes de permis pour d'imposants projets immobiliers fleurissent de plus en plus. Dans le centre-ville, Nova Mons et Belfius nourrissent déjà des débats enflammés. Mais les villages montois ne sont pas épargnés. Une demande de permis a ainsi suscité de nombreuses et vives réactions à Saint-Denis. Sur une friche comprise entre la rue de la Brisée et la rue du Bois d'Hayon, un promoteur souhaite ériger 25 maisons ainsi qu'un immeuble de 10 appartements.