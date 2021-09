Des travaux sont annoncés dans plusieurs écoles communales de Mons, et pas seulement dans les journaux de classe. Des chantiers se profilent en effet dans certaines implantations. C'est le cas à l'école du Centre à Obourg où la toiture va être isolée pour un montant estimé à 209.000 euros.

"Les toitures à versants de l'école communale d'Obourg sont vétustes et n'assurent plus l'étanchéité", explique Catherine Houdart, échevine de l'Enseignement. "De plus, vu la configuration des greniers non accessibles, il est extrêmement difficile d'isoler par l'intérieur. Les services techniques prévoient donc le remplacement complet des toitures à versant en utilisant des panneaux isolés avec de la laine de roche, ce qui permettra de rénover l'étanchéité tout en isolant parfaitement l'espace."

Les toitures de la section primaire, de la salle de gymnastique et de la bibliothèque de l'école Victor Baudour à Havré vont également être remplacées. Les menuiseries extérieures de l'établissement n'assurant plus aucune étanchéité et ne répondant plus aux normes d'isolation, elles connaîtront le même sort. Le cout des travaux est estimé à 471.000 euros.

À Hyon, l'école de la Place Jean-Claude Carpentier va quant à elle se voir offrir une nouvelle cour de récréation. "Elle est fortement dégradée, si bien que la circulation des élèves est dangereuse", précise Catherine Marneffe, échevine des Marchés publics. "Il est donc prévu de démolir complètement la cour et de la reconstruire avec un revêtement en béton. Une partie de l'égouttage existant sera également rénovée, et une aire de jeux sera aménagée." Le montant des travaux est estimé à 114.000 euros.

Pour le lancement de tous ces chantiers, il faudra encore patienter. Les conditions de marché et les modes de passation ont été approuvés lors du dernier conseil communal. La procédure administrative va maintenant suivre son cours.