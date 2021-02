À la suite de la découverte de travaux peu conventionnels qui avaient suscité un profond émoi à Mons, le président de la Fabrique d'église Sainte-Waudru avait bien répondu aux questions des journalistes. Mais après plusieurs semaines de discrétion, la Fabrique sort officiellement de son silence pour rétablir ses vérités par voie de communiqué.

Elle s'estime tout d'abord victime d'un "véritable lynchage médiatique" et rappelle tout le travail entrepris bénévolement pour la maintenance et la mise en valeur de la collégiale montoise: restauration des grandes orgues, désamiantage des combles, restauration des flèches, des gargouilles ou encore de tableaux. La fabrique indique qu' "elle a toujours travaillé avec le soutien de la Ville de Mons, des autorités régionales et communautaires, et en bonne intelligence avec l’Institut Royal du Patrimoine Artistique, institutions avec lesquelles elle maintient des contacts réguliers et fructueux."

Des contacts et de la bonne intelligence, il en a pourtant manqué pour certains travaux de rénovation du mobilier effectués durant le confinement. Il a été reconnu en effet que ces travaux auraient dû faire l'objet d'autorisations et de techniques spécifiques. Alors, qu'a fabriqué la fabrique? Elle revient sur le déroulement des événements, rappelant tout d'abord que le nettoyage et l'entretien de la collégiale sont normalement assurés par "deux ouvriers qui ont à cœur de la maintenir en permanence en bon état de propreté. Et leur travail est régulièrement salué par les visiteurs." Mais durant le confinement, faute d'offices et de touristes, la collégiale était bien vide. De plus, un important chantier à l'extérieur de la collégiale avait laissé de nombreuses traces de poussière dans le bâtiment. "C’est dans ce concours de circonstances qu’un ouvrier a réalisé des petits travaux d’entretien dépassant ce qui est réalisé habituellement et que, en toute bonne foi, croyant bien faire, les opérations de nettoyage et de dépoussiérage ont été poussées trop loin."

Mais la Fabrique ne se défausse pas pour autant. "La Fabrique d’église assume totalement la responsabilité du défaut de contrôle de ces interventions intempestives qui n’avaient fait l’objet d’aucune autorisation ni avis de la part des autorités patrimoniales. Elle a manqué de vigilance. Elle regrette vivement l’erreur commise et la situation qui en résulte. Elle prend dès à présent les mesures nécessaires pour qu’un tel incident ne puisse se reproduire."

La découverte des dégâts causés a provoqué un profond émoi dans la Cité du Doudou, tant les Montois sont attachés à leur collégiale. Un attachement qui doit beaucoup au travail de la Fabrique, il faut le reconnaître. De concert avec l'asbl Association Sainte-Waudru, la Fabrique a notamment permis l'organisation de nombreuses actions mettant en valeur la collégiale et l'a fait pleinement participer au rayonnement de Mons 2015.

Un ouvrier qui a agi de bonne foi et une Fabrique qui a pêché par manque d'attention… Pas de quoi fouetter un chat? Les rapports le diront. Et ces rapports justement, la Fabrique les attendait pour sortir de sa réserve. Elle n'a reçu pour le moment qu'un rapport préliminaire de l'IRPA et guette toujours ceux de l’AWaP, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Commission Royale des Monuments Sites et Fouilles.

On sent à travers ce communiqué que pour la Fabrique, les réactions à la polémique ont été disproportionnées. Elle en profite au passage pour tirer sur le messager. "Ce n’est pas sur base de dénonciations anonymes ni de communiqués alarmistes, exagérés, et pour certains non vérifiés, lancés sur les réseaux sociaux, que l’on gère le patrimoine", assène la Fabrique, expliquant que le jeune lanceur d'alerte se serait présenté à l'ouvrier et lui aurait exigé les clés de la sacristie en se faisant passer pour un délégué de la ministre. Même méthode auprès de l'AWaP et de la Fabrique. Et le communiqué d'ajouter: "Il est rappelé que l’usurpation de fonction est pénalement punissable."

Les poursuites judiciaires, la Fabrique, elle, y échappera. Le cabinet de la ministre De Bue a en effet expliqué qu'il ne comptait pas s'engager sur cette voie-là. Mais il a mandaté le fonctionnaire-délégué pour établir un constat d'infraction urbanistique. Tant le pouvoir communal que régional prennent l'affaire au sérieux. Dans un premier temps, l'effroi de la découverte des travaux avait suscité des réactions vives. À présent, la situation semble plus apaisée et la coopération de la Fabrique est soulignée par les politiques.