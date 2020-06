Une pollution aux PCB a été découverte dans deux fermes à Obourg situées à proximité du broyeur à métaux de Cometsambre lors d'un contrôle de l'Afsca. La ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, a depuis demandé à son administration de compléter les données de l'Afsca par un bilan environnemental complet afin de déterminer l'ampleur et l'origine exacte de cette pollution.

Mardi, à la salle Calva d'Havré, une petite trentaine de riverains était conviée à une séance d'information en présence de représentants de la Ville de Mons, de la Région wallonne, de l'Afsca et de l'asbl Eco-Impact. C'était l'occasion d'expliquer aux personnes habitant à proximité du broyeur comment l'étude environnementale allait être menée, de solliciter leur participation et enfin, de répondre aux questions, nombreuses et inquiètes.