En mai dernier, des céréales destinées à engraisser des bovins étaient saisies par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) dans deux fermes situées à Obourg. Après analyse et contre-analyse, l'Afsca y avait décelé la présence de PCB, des perturbateurs endocriniens reconnus comme nocifs pour la santé.

Déjà interpellée sur ce dossier au lendemain de cette découverte, la ministre de l’environnement Céline Tellier (Ecolo) l’a une nouvelle fois été ce mardi matin en commission par Manu Disabato (Ecolo) et Joëlle Kapompole (PS). La ministre a rappelé qu’elle avait demandé à son administration de coordonner la réalisation d’un bilan environnemental complet à Obourg.

Par ailleurs, elle a annoncé que deux campagnes de mesure de concentrations en polluants dans les organismes végétaux et dans les œufs auto-produits aux alentours de l’entreprise seraient menées. Le bilan sera complété par les analyses de l’Afsca. "Ce travail de caractérisation sur le terrain prend du temps mais est nécessaire pour déterminer la source des pollutions avec certitude, les niveaux d’exposition de la population et des écosystèmes et évaluer le risque avec précision", a insisté la ministre.

Les premières étapes de ce bilan et la concertation entre les intervenants sont planifiées dans le courant de ce mois de juin. Le rapport final est quant à lui attendu pour le mois d’août. Les agriculteurs d’Obourg ont été contactés par l’administration, qui leur a communiqué toutes les informations et contacts utiles. "J’ai également prévu une rencontre sur le terrain ce vendredi 5 juin avec des représentants des autorités communales, des riverains et de la société Comet Sambre, qui exploite le broyeur d’Obourg."

Et de poursuivre : "En ce qui concerne plus largement la problématique des broyeurs à métaux en Wallonie, nous avons lancé une étude pour caractériser les flux entrants dans les broyeurs car si des polluants sont émis, c’est qu’ils sont présents avant le broyage puisque cette opération ne génère pas ou peu de modifications chimiques. Il est nécessaire de réduire les pollutions à la source et cela nécessite de savoir dans quels déchets broyés se trouvent ces polluants."

La ministre confirme la volonté d’avoir des normes environnementales ambitieuses pour ce secteur comme pour l’ensemble des activités industrielles en Wallonie.