"Confiance", "inventivité", "complémentarité", "nouveau souffle"… Il est question de tout cela dans la campagne "2021, année de la créativité" que lance la Province du Hainaut. Objectif? Trouver les fonds nécessaires pour assumer le financement des zones de secours.

Ce jeudi après-midi, les grands rassemblements étant interdits, quelque 240 responsables d'institutions provinciales vont recevoir des capsules vidéo plantant le décor et invitant à s'engager dans ce travail titanesque que lance la Province. Chacun devra passer au crible le fonctionnement de son institution et renvoyer aux autorités politiques des informations chiffrées. Un cadastre sera ainsi élaboré pour trouver 11 millions d'euros dans le budget 2022. Une première étape. D'ici 2024, c'est un montant compris entre 45 et 60 millions d'euros qu'il faudra dégager.

D'un simple coup de baguette magique? Pas vraiment. On parle déjà de serrer la vis des recrutements et de ne plus remplacer aucun départ à la retraite, contre deux sur trois pour le moment. On pense à revoir certaines normes dans le social ou l'enseignement en s'inspirant notamment des pratiques d'autres réseaux. On entend aussi lever le pied sur les collaborateurs occasionnels ou encore rationaliser les locaux…

Bref, si le ton de la campagne se veut positif et dynamique, c'est bien une cure d'austérité qui mijote. Le président du collège provincial est d'ailleurs très clair. "C'est une situation difficile et ça ne va pas être une croisière de plaisir", explique Serge Hustache. "Au cours des dix dernières années, nous avons déjà pu nous montrer créatifs pour réaliser des économies à hauteur de 35 millions d'euros. Nous pouvons poursuivre l'effort. Mais il y a une ligne rouge et très nette que nous marquons: nous ne toucherons pas au personnel."