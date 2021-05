Ces dernières semaines, les intercommunales IDEA et Hygea ont à nouveau fait parler d’elles, alors que le MR et le CdH réclamaient une analyse externe destinée à établir une comparaison du rapport qualité-prix du service d’Hygea en comparaison avec les intercommunales voisines, à pointer les causes des problèmes régulièrement rencontrées lors de l’exécution de ses missions. C’est finalement un audit interne qui avait été privilégié.

Ce lundi, les fédérations PS du Centre et de Mons-Borinage évoquent les perspectives des deux intercommunales. "Les deux Fédérations PS souhaitent que l’IDEA se recentre sur ses métiers, et particulièrement le développement économique et les activités qui apportent une plus-value aux communes actionnaires", insistent celles-ci par voie de communiqué. Il est question de renforcer les missions de l’IDEA en voyant au-delà de la seule gestion des zonings.

"L’activité économique en milieu urbain, le développement commercial et touristique, en partenariat avec les partenaires locaux et Provinciaux, doivent être considérés comme des leviers économiques à part entière, de même qu’une politique ambitieuse de marketing territorial, qui doit être repensée et améliorée. Chaque mission aujourd’hui assurée par l’IDEA doit faire l’objet d’une analyse d’opportunité afin que les moyens soient éventuellement orientés vers ces nouvelles priorités."

En ce qui concerne les relations avec Hygea, après "une expérience infructueuse avec le privé où la présence de l’IDEA s’est avérée indispensable", le PS estime qu’il est là aussi nécessaire de recentrer les missions de chacune des structures en veillant à ce que chacune retrouve son autonomie pleine et entière, notamment au niveau de la gestion administrative et financière des deux structures, et d’aller jusqu’au bout du processus entamé il y a dix ans.

"Chaque intercommunale doit évoluer en toute autonomie, afin de disposer d’un mode de gouvernance plus simple, mais tout en gardant des contacts privilégiés afin de mener des projets et partenariats communs, notamment en termes de création d’activités économiques liées à la valorisation des déchets. L’ensemble de ces dispositions donnera une meilleure lisibilité des métiers d'Hygea, orientée gestion des déchets, propreté publique,.."

Et le Parti Socialiste de conclure : "Notre société est en pleine mutation et nos structures publiques se doivent de se remettre en question régulièrement afin d’être en phase avec les besoins de notre territoire. Il est indispensable d’appréhender ces changements en se fixant de nouveaux objectifs ambitieux pour le développement de nos deux régions et afin de favoriser l’activité économique et l’emploi. Le PS appelle donc ces changements de ses vœux et souhaite pouvoir les mener grâce au management en place dans les deux intercommunales, dont la qualité n’est plus à démontrer."