Dans la nuit de mercredi à jeudi, cinq étudiants de la Fédération des étudiants francophones (FEF) passaient la nuit au sein du siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de réclamer des actions contre la précarité étudiante, que la crise sanitaire a aggravé. Une situation qui est constatée aussi chez nous, dans nos universités et auprès du CPAS de Mons, mêle si pour la présidente de cette dernière structure, le pire est à venir.

"Depuis le mois de janvier, nous avons comptabilisé environ 500 dossiers, mais certains ont peut-être déjà été ouverts l’an dernier", explique Marie Meunier (PS). "500, ce n’est pas fondamentalement ce que l’on pourrait appeler une flambée du nombre de demandes étudiantes, c’est assez similaire aux années précédentes." Et pourtant, pas question de nier la réalité de nombreux étudiants.

"Cette certaine forme de stabilité s’explique assez simplement. Les universités ont reçu des subventions pour aider les étudiants. Ceux qui avaient et ont besoin d’aide se sont naturellement d’abord tournés vers les services sociaux de leurs universités. C’est une démarche qui est souvent plus facile, moins stigmatisante que de pousser la porte d’un CPAS, même si nous travaillons toujours à casser cette image."

Seulement voilà, les budgets dégagés pour permettre aux universités de faire face ne sont pas inépuisables. "On s’attend clairement à récupérer la seconde vague, celle qui arrivera chez nous une fois que les établissements n’auront plus les moyens d’aider tout le monde. À ce moment-là, on pourra probablement, malheureusement, parler de flambée de cas." Les acteurs sociaux espèrent évidemment ne pas en arriver là.

Jusqu’au 30 juin prochain d’ailleurs, un coup de pouce est toujours donné aux étudiants les plus précarisés via le Student Food Service, organisé au niveau du Pôle Hainuyer qui rassemble 35 établissements et quelque 137 000 étudiants. "Tous les jeudis, ce sont 1000 paniers solidaires qui sont prévus", ajoute Marie Meunier. "Tous ne sont pas distribués. On tient par ailleurs à rappeler que c’est une aide, mais ce n’est pas un colis alimentaire à proprement dit."

Impossible donc de tenir une semaine complète avec son contenu. "C’est plutôt une façon pour nous de créer une porte d’entrée, de dire aux étudiants que nous sommes là en cas de besoin. Si la nécessité de colis alimentaires se fait sentir, nos services sont sur place et peuvent encadrer l’étudiant." Tout est donc fait pour limiter au maximum les effets d’une crise sanitaire qui a aussi (et surtout ?) des répercussions économiques et psycho-sociales.

C’est par ailleurs pour répondre à cette problématique que le CPAS et le CHUPMB Ambroise Paré ont mis en place une cellule de soutien psychologique. Celle qui est proposée par le CPAS depuis le 4 mai vise l’ensemble des citoyens alors que le CHUPMB Ambroise Paré cible quant à lui les jeunes âgés de 15 à 25 ans.