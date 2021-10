Partir à la découverte de la maison Van Gogh et de fresques urbaines sur les routes du Borinage, explorer les empreintes du carnaval à Binche ou remonter la trace des géants à Ath… Le tout en dénichant des trésors virtuels à l'aide de votre smartphone? C'est possible avec Totemus, une application d'e-tourisme qui propose des parcours ludiques dans les plus beaux coins de Wallonie.

À mi-chemin entre le jeu de piste et le géocaching, Totemus allie le sport, avec différents niveaux de balades, la culture, avec la mise en valeur des richesses et du savoir-faire wallon, et l’aventure. L'application a été lancée en juillet 2020 et propose aujourd'hui une soixantaine de parcours accessibles gratuitement 24/7 en français, mais aussi en néerlandais, en allemand ou en anglais.

Dans le Hainaut, onze parcours sont proposés: Ath, Enghien, Mons, Charleroi, Silly, Tournai, Ellezelles, Gerpinnes, Mouscron et Binche. La Cité du Gille est même la seule ville à disposer de deux parcours actuellement dans notre province.

Cette gamification du tourisme séduit. Près de 20.000 utilisateurs ont déjà craqué pour les parcours que propose Totemus dans le Hainaut. Une belle performance en un peu plus d'un an à peine. Et pour cause, le concept à la fois innovant et ludique permet de découvrir voire de redécouvrir les jolis coins de notre région. Totemus est donc parfaitement calibré pour répondre à la volonté de la Région wallonne de développer l'e-tourisme. De nombreuses Maisons et Offices du Tourisme ont ainsi déjà passé des partenariats avec Totemus qui devrait continuer à étendre sa toile.