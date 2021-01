La Ville de Mons l'avait annoncé, elle a dans ses cartons une nouvelle école pour remplacer celle de Barigand, à Ghlin. Interrogée par Samy Kayembe, l'échevine de l'Enseignent a livré un peu plus de détails sur ce vaste projet.

"Le but est de remplacer l'actuelle école Barigand. D'ailleurs, la nouvelle infrastructure sera érigée un peu plus en avant, dans l'alignement de la salle Calva. Les élèves pourront ainsi toujours occuper leur école en attendant que la nouvelle soit prête", indique Catherine Houdart. "Il est important pour nous d'accueillir les élèves dans des infrastructures agréables et que les enseignants puissent travailler dans des conditions optimales. La nouvelle école comprendra au rez-de-chaussée trois classes de maternelles, un réfectoire, un dortoir, des locaux polyvalents ou encore un ascenseur. On y trouvera également la nouvelle bibliothèque communale de Ghlin, avec un accès indépendant pour le grand public. À l'étage, il y aura notamment des classes de primaire et une salle de gym."

Un montant de près de 4,8 millions d'euros est prévu, avec une intervention wallonne à hauteur de quelque 2,75 millions d'euros. "Nous attendons que le ministre Daerden confirme la promesse de subside. Nous pourrons alors lancer toutes les démarches administratives et les travaux pourraient commencer fin 2022 ou début 2023", précise Catherine Houdart.

Pour le bourgmestre, c'est un investissement essentiel. "L'enseignement est un domaine extrêmement important pour la population et pour nos jeunes. Par ailleurs, cette école est en plein développement", souligne Nicolas Martin. "Ghlin est un village qui compte 8.000 habitants et nous voulons y investir comme dans tous les autres villages du Grand Mons. La nouvelle école n'est d'ailleurs pas le seul grand projet que nous menons à Ghlin. Il y a eu la salle Calva pour trois millions d'euros qui offre un lieu de vie utile pour le tissu associatif et la population. Nous avons également prévu un budget important de plus de trois millions d'euros pour réfectionner l'égouttage et les voiries du quartier Busteau. Un million d'euros sont aussi prévus les infrastructures du club de foot. On peut dire qu'on aura au cours de cette mandature investi comme jamais à Ghlin, avec un total de près de quinze millions d'euros. S'ajoutent à cela les renforts de nos équipes pour l'entretien des voiries et des espaces. Ainsi que d'autres projets importants comme la reconversion du site des anciennes tours de Toit&Moi ou encore la dernière phase des travaux de la N50 pour laquelle nous sommes en bonne discussion avec le ministre Henry."