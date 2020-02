Le magasin sera aussi ouvert le dimanche suivant.

Le gros-oeuvre du Primark de Mons est terminé. Les derniers travaux (électricité, aménagements) sont actuellement en train d'être achevés. Dès la première semaine de mars, les rayons du nouveau magasin du piétonnier montois seront remplis avec pour objectif d'être totalement prêts pour le mercredi 18 mars (au lieu du 25 mars). C'est ce jour-là, sur le coup de 10 heures, que l'enseigne irlandaise de prêt-à-porter accueillera ses premiers clients à Mons. Il sera également exceptionnellement ouvert le dimanche suivant, soit le 23 mars.

Le nouveau magasin (situé juste à côté d'un nouveau parking souterrain de 230 places) s’étalera sur deux étages et plus de 2 800 m2 de surface commerciale avec de nombreux articles de mode pour femmes, hommes et enfants à petits prix. Les clients y trouveront des chaussures, des accessoires ainsi que de la lingerie, des articles de beauté et des objets de décoration pour la maison, en plus de la gamme de produits Primark.

© SH



"Nous sommes ravis d'ouvrir prochainement notre nouveau magasin et de faire partie de la communauté locale, du centre ville de Mons", commente Kévin Tulip, directeur des ventes de Primark Benelux. "Le magasin emploiera 200 personnes localement, ce qui portera à 2 200 le nombre total d'employés de Primark en Belgique. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le bureau local du Forem à Mons pour recruter la meilleure équipe possible pour le magasin et nous sommes heureux que tous les postes aient été pourvus."

Le magasin a été construit selon le tout dernier modèle de Primark. Les clients auront accès au Wi-Fi gratuit et à des espaces de "recharge" pour smartphones. "L’ouverture de Primark est une excellente nouvelle pour le redéploiement économique du piétonnier et du centre-ville Montois auquel le Collège communal travaille intensément", se réjouit de son côté le bourgmestre Nicolas Martin.

"Le magasin permettra d’augmenter considérablement le passage, ce dont l’ensemble des commerces présents pourront également profiter. L’investissement important réalisé par cette enseigne internationale démontre le potentiel qu’offre notre ville pour les porteurs de projet. Primark est un des éléments majeurs de plan de redynamisation commerciale que nous avons lancé pour notre centre-ville."

© SH