500 personnes ont été reçues en entretien, 200 seront engagées.

En décembre dernier, on apprenait que le magasin Primark ouvrirait à Mons le mercredi 25 mars prochain, soit un rien plus tard que ce que le planning initial prévoyait puisque l’on annonçait une ouverture en février. Il ne faudra donc plus patienter que quelques semaines avant de découvrir les lieux, dans le piétonnier de Mons.

En attendant le grand jour, l’enseigne irlandaise poursuit son recrutement. Et il n’est pas encore trop tard pour se porter candidat. Les volontaires peuvent toujours remplir un dossier de candidature, par exemple auprès de la Mission Régionale pour l’Emploi de Mons-Borinage, située rue de France à Frameries. "Nous travaillons en étroite collaboration avec le Forem de Mons", précise Kévin Tulip, director of sales Primark Belgium.

"Ils ont reçu près de 3500 candidatures. Environ 500 personnes ont été conviées en entretien." À ce stade, compte tenu du fait que le recrutement n’est pas clôturé, l’enseigne ne souhaite pas se prononcer sur le nombre de candidats éventuellement déjà retenus. On sait en revanche qu’ils seront 200 à se voir offrir un job au sein du magasin montois.

Pour rappel, différents profils sont recherchés. Il s’agit de vendeurs polyvalents chargés de la vente, de la gestion des stocks, du réassort et du marchandising. La chaine proposera des contrats à durée déterminée de trois, quatre ou six mois pour débuter, avec des horaires de 20, 26 ou 35 heures par semaine. "Nous souhaitons offrir à nos clients une excellente expérience de shopping. Un staff amical et serviable est donc primordial."

Avoir une expérience dans le domaine de la vente est évidemment un atout mais elle n’est pas indispensable. "Nous croyons fermement à la croissance et au développement de nos talents. Nous offrons une grande variété de programmes de formation en interne pour les nouveaux travailleurs et pour ceux qui intègrent le marché du travail." Quoi qu’il en soit, les équipes seront formes et complètes avant l’ouverture de l’enseigne, qui finalise ses travaux avant la grande ouverture.