Un couac dans la procédure. Mais le projet n'est pas abandonné pour autant.

Le siège Belfius situé place du Chapitre à Mons est amené à disparaître pour laisser place à un nouveau bâtiment comprenant une nouvelle agence bancaire, des logements et un parking sous-terrain de 115 places. C'est en tout cas le souhait de Belfius et de la Ville de Mons qui soutient le projet. Mais tout le monde n'est pas du même avis.

On le sait, un collectif de citoyens s'est formé pour s'opposer à ce complexe immobilier jugé démesuré et qui aura un impact significatif sur le quartier. De nombreuses remarques ont été remises lors de l'enquête publique, une pétition a récolté plus de 1.000 signatures et les élus montois ont été interpellés. La fronde est grande et on imagine que plus d'un riverain a dû pousser un soupir de soulagement en découvrant sur le site un avis indiquant que le permis demandé par Belfius était refusé. Mais pas de quoi sabler le champagne pour autant.