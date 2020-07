Ce jeudi matin, par voie de communiqué, Mons en Mieux dénonçait "un amateurisme total, aux frais du contribuable" dans le chef du CPAS de Mons. Le groupe d’opposition expliquait en effet que le projet de construction de la maison de repos et de soins "New" Maison Bouzanton était purement et simplement abandonné "pour défaut de financement."