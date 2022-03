L’ambitieux projet de construction d’une école d’environ 600 places pour la section internationale belge de l’école internationale du Shape verra-t-il le jour ? La question mérite d’être posée puisque les travaux auraient initialement dû être achevés en juin 2020. Deux ans plus tard, les premiers coups de pelle n’ont toujours pas été donnés. Le contexte économique ayant fortement évolué depuis 2012, le coût du projet est aujourd’hui bien différent.

Initialement, la clé de répartition des frais prévoyait que l’école soit financée à hauteur de 12/14e par le gouvernement fédéral et de 2/14e par la Communauté française. Le montant total des travaux était alors estimé à 20,3 millions d’euros, la communauté française en finançant un peu plus de quatre. Une nouvelle estimation, établie par le corps des ingénieurs de l’armée américaine (USACE), chargée de l’étude de projet, a cependant changé la donne.

C’est désormais un complément de près de cinq millions d’euros qui est d’ores et déjà nécessaire. Un budget supplémentaire colossal donc, qui s’explique notamment par les coûts de la construction post covid-19, par le retour d’expérience de reconstructions similaires et par le coût de l’inflation depuis 2016. Qui paiera et quand le chantier pourra-t-il être lancé ? Le député sonégien François Desquesnes (CDH) a tenté d’obtenir des réponses auprès du ministre de tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, Frédéric Daerden (PS).

Ce dernier a confirmé que la Fédération Wallonie-Bruxelles a récemment débloqué cinq millions d’euros et lancé les démarches en vue d’obtenir un avenant à l’accord de coopération de 2016. Ce dernier devra être signé avec le gouvernement fédéral, qui se refuse à mettre un euro de plus dans ce faramineux projet. "Le gouvernement fédéral ne suit plus, ce qui laisse craindre un enlisement du dossier puisque le coût du projet pourrait encore grimper à l’avenir", déplore François Desquesnes.

"Nous sommes en 2022 et je n’ai pu obtenir aucune date pour le lancement du chantier, ni aucune réponse quant à la situation des élèves de la section belge, qui sont accueillis depuis 2012 dans des pavillons provisoires dont la qualité est franchement moyenne. Ces pavillons sont situés sur l’emplacement du futur quartier général du Shape, dont les travaux doivent débuter à l’automne prochain, ce qui risque encore de compliquer les choses. À ce jour, je ne sais pas quelle solution sera proposée."

Bref, si le dossier n’est pas totalement au point mort, aucun élément concret ne permet à ce jour d’apercevoir une issue favorable ou imminente alors que la section belge (enseignement primaire et secondaire), accueille 621 élèves dont 227 ont au moins un parent en lien avec un Shape. Tout comme leurs enseignants, ceux-ci devront encore prendre patience avant de profiter d’infrastructures confortables et de qualité…