Le collectif a déjà fait savoir qu'en cas de nécessité, il irait en recours.

Dans nos colonnes ce lundi, nous annoncions que le collège communal de Mons avait rendu un avis favorable sur le projet de géothermie à la porte de Nimy, dans le parc des Ursulines. La nouvelle n’avait pas fait grand bruit, au contraire de la mobilisation qui s’est organisée autour de ce projet. De nombreuses réclamations avaient été introduites dans le cadre de l’enquête publique et le collectif du parc des Ursulines ne compte pas s’arrêter là.

"La ville est partie prenante dans ce dossier, nous n’avions donc pas de doute quant au fait qu’elle émette un avis favorable", explique Yves Leroy au nom du collectif. "Nous espérons désormais que les fonctionnaires technique et délégué de la Région wallonne se rendront compte que les risques et incidences liés à ce projet sont disproportionnés compte tenu des retours économiques, puisque le CHU Ambroise Paré en sera le seul bénéficiaire et que ce dernier planche sur la construction d’un nouvel hôpital en dehors du centre-ville."

Sauf imprévu, la décision de la Région wallonne devrait tomber dans le courant du mois de juillet. "Nous restons mobilisés et déterminés. Nous activerons tous les leviers à notre disposition pour débouter ce projet", insiste encore le collectif. Pour ce dernier, contrairement à la déclaration tenue par l’échevin Maxime Pourtois (PS) dans nos colonnes, "le dossier n’est pas bien ficelé", pour plusieurs raisons.

Le collectif évoque "le vice de procédure dont a fait l’objet le dossier administratif, notamment dans l’information préalable au public", l’exiguïté du terrain ("moins d’un hectare pour un chantier industriel de grande ampleur"), la promiscuité avec l’école des Ursulines ("les puits de forage et les stocks de produits dangereux seront distants d’à peine 50 mètres des classes de cours et premières habitations") ou encore les risques de nuisances pour les riverains.

Le comité pointe par ailleurs le fait que l’étude d’incidences ait été réalisée sur un avant-projet et donc des conclusions non définitives et sujettes à caution, et l’absence de garanties sérieuses préalables aux riverains (état des lieux complet des habitations et immeubles à 300 mètres du périmètre du futur chantier, respect des normes et contrôle via un organisme indépendant, prise en charge financière d’expertise en cas de sinistre.)

Pour rappel, l'intercommunale IDEA prévoit de forer deux puits de 2 500 m de profondeur et d’installer une centrale dans le parc afin d’alimenter en énergie l’hôpital Ambroise-Paré et peut-être d’autres infrastructures publiques si le rendement est suffisant.