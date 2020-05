Les démarches sont lancées, la procédure suit donc son cours.

Nous l’évoquions dans nos colonnes ce lundi matin : six associations montoises se sont exprimées dans une lettre ouverte afin de réclamer une concertation d’urgence dans le cadre du projet Nova Mons, qui prévoit la construction de sept immeubles, de 135 appartements, de bureaux ou encore d’un parking sous-terrain dans le quartier de la place de Bootle. Le collectif réclame purement et simplement que le projet, dans son ensemble, soit revu.

Du côté de la ville de Mons, la réponse est très claire : aucune réunion de concertation ne sera planifiée. "Le promoteur n’était pas obligé de le faire mais pour partir sur de bonnes bases et en signe de bonne volonté, il a organisé deux réunions citoyennes au cours desquelles il a expliqué son projet de A à Z", commente la porte-parole de la ville. " Il a démontré qu’il se souciait de l’avis des citoyens."

Et de poursuivre : "L’enquête publique permet à chacun de s’exprimer. Les arguments seront ensuite étudiés. Mais de notre côté, nous rappelons que la décision finale ne sera pas entre nos mains mais entre celles du fonctionnaire-délégué de la Région wallonne." Il faudra donc patienter et attendre avant de connaitre la position des autorités sur ce dossier que l’on peut d’ores et déjà qualifier de sensible.