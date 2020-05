Ils souhaitent que le projet soit totalement revu.

Sept immeubles, 135 appartements, des bureaux, un parking sous-terrain… Le projet Nova Mons qui vise à transfigurer le quartier de la place de Bootle et impressionnant. Mais il ne fait pas pour autant que des heureux. Que du contraire puisque dans une lettre ouverte, plusieurs associations culturelles montoises montent au créneau et réclament purement et simplement une révision du projet.

Les riverains du quartier de la place de Bootle s’étaient déjà réunis en mars dernier à l’initiative de l’association Sauvegarde et Avenir de Mons (SAMons) en vue d’obtenir des précisions sur le devenir de ce quartier et d’évoquer leur ressenti. Les avis étaient particulièrement mitigés et toutes les inquiétudes n’avaient pu être apaisées.

"De cette réunion ressort le fait que, bien que les participants reconnaissent la nécessité de restructurer l’ensemble du quartier et de ramener des habitants au centre-ville, ils estiment que cette démarche ne peut se faire de manière non concertée, ignorant les riverains, la population montoise dans son ensemble et la qualité patrimoniale du centre urbain", explique le collectif d’associations.

Pour les signataires de cette lettre ouverte, la ville de Mons « s’est écartée d’une démarche participative démocratique en permettant à un promoteur d’introduire une demande prévoyant d’utiliser l’espace public commun sans que la population ait eu la possibilité de faire valoir ses conditions préalables dans l’intérêt général. Ce qui aurait permis d’estimer les besoins collectifs (espaces verts, espaces publics apaisés, parkings,…) et d’énoncer un nombre de conditions d’ordre urbanistique de nature à donner de la valeur durable au projet.

Bref, les griefs sont nombreux : gabarits trop élevés, vis-à-vis malencontreux, utilisation de matériaux et de teintes hors contexte avec pour conséquence une harmonie "douteuse" avec les matériaux et teintes existantes dans le quartier,… "Nous constatons un nombre très important de dérogations et d’écarts aux règlements et guides régionaux et communaux d’urbanisme, ce qui démontre à suffisance l’inadaptation du projet au contexte urbain."

Autant d’arguments qui poussent désormais le collectif à formuler une demande forte. "Nous réclamons que soit programmée d’urgence une concertation avec tous les acteurs, usagers et habitants, en vue d’aboutir à un autre projet." Une réaction de la ville de Mons à cette demande devrait être communiquée dans le courant de la journée.