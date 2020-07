La Province de Hainaut doit dégager quelque 15 millions d'euros cette année.

La province de Hainaut fait grise mine. Et pour cause. La décision wallonne de faire supporter par les provinces 60% de la dotation communale aux zones de secours aura des conséquences non négligeables sur celles-ci. Pour le Hainaut particulièrement, la note est salée : ce sont 51 millions d’euros qui devront être trouvés d’ici 2024 pour soulager les communes, dont 15 millions dès cette année 2020.

Si pour les communes, déjà financièrement étranglées, l’intervention de la province est indispensable, cette dernière dénonce "un rendez-vous manqué avec la plus élémentaire des solidarités entre pouvoirs locaux." En effet, l’UVCW plaide pour que les provinces paient l’entièreté de la dotation communale sans pour autant détenir un pouvoir quelconque de décision.