Le gouvernement belge n'a jamais reçu de communication officielle de la part des Etats-Unis concernant le déménagement depuis l'Allemagne vers la Belgique du commandement américain pour l'Europe (Eucom), annoncé l'an dernier par l'administration Trump, a indiqué mercredi la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder.

"Les Etats-Unis n'ont jusqu'à présent pas encore officiellement communiqué avec la Belgique" à ce propos, a-t-elle affirmé en commission de la défense de la Chambre, en réponse à des questions des députés Kattrin Jadin (MR), Jasper Pillen (Open Vld), Theo Francken (N-VA) et Christophe Lacroix (PS). "Il est prématuré de préparer des plans concrets" à propos de ce déménagement, annoncé en juin dernier, a ajouté la ministre Dedonder (PS).

Le président américain de l'époque, le républicain Donald Trump, avait annoncé vouloir diminuer grandement, à 25.000 soldats, les forces américaines en Allemagne. Parmi ces 34.500 soldats, Trump voulait en rapatrier 6.400 aux Etats-Unis et en repositionner 5.600 dans d'autres pays de l'Otan, notamment en Italie et Belgique.

Le commandement militaire américain en Europe (Eucom), actuellement basé à Stuttgart (ouest de l'Allemagne) était censé déménager à Mons et rejoindre le grand quartier général des forces alliées en Europe (SHAPE), toujours commandé par un général américain - actuellement Tod Wolters. L'arrivée à la Maison Blanche du démocrate Joe Biden a entraîné le gel de ces plans.

Ludivine Dedonder et sa collègue des Affaires étrangères, Sophie Wilmès (MR), avaient précédemment déjà indiqué n'avoir reçu aucune communication officielle concernant un éventuel déménagement de troupes américaines vers la Belgique. Outre l'arrivée un moment imaginé de l'Eucom à Casteau, il avait été question de la possible arrivée d'un bataillon d'artillerie antiaérienne et d'un bataillon du génie sur l'aérodrome de Chièvres, entre Mons et Ath.