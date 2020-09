Choupette est une véritable miraculée. Cette jeune chienne a été retrouvée abandonnée à son triste sort dans un logement alors que son maitre y était décédé depuis visiblement trois longues semaines. Lorsqu’elle a été prise en charge, elle n’avait plus que la peau sur les os et ne tenait pratiquement plus sur ses pattes.

"Personne ne savait que son propriétaire était mort…", explique Maryse Lengelle, gérante de l’Étoile de Bonté à Quaregnon. "Ce sont les odeurs et les hurlements de Choupette qui ont finalement donné l’alerte. Quand la police est arrivée sur place, on a constaté qu’elle n’avait pas touché au corps de son maitre."

Dans pareille situation, de nombreux chiens auraient fini par attaquer le corps pour se nourrir. "Elle a préféré se laisser mourir de faim plutôt que de toucher au corps de l’homme qui avait toujours pris soin d’elle. Elle est extrêmement attachante. Si une semaine supplémentaire s’était écoulée avant qu’elle ne soit découverte, il aurait plus que probablement été trop tard pour la sauver."

Désormais entre les mains de bénévoles touchés par son histoire, Choupette est peu à peu remise sur patte. "Ça prendra du temps mais elle a déjà repris un peu de poids. Lorsqu’elle est arrivée, elle retombait sans cesse. Aujourd’hui, elle est à nouveau capable de se dresser sur ses pattes arrière. On sent qu’elle n’a pas l’envie de se laisser dépérir, malgré la perte de son maitre. C’est une battante."

Pour prodiguer les meilleurs soins à Choupette, le refuge lance cependant un appel aux bonnes âmes. "Elle a besoin de nourriture spéciale, de médicaments pour retrouver de la force, de shampoings adaptés tous les deux jours car ses poils sont tombés par endroits et sa peau est très abîmée. Elle a des rougeurs, des plaques. Elle a déjà reçu un traitement pour les puces et un traitement pour les démangeaisons est en cours."

Pour assurer le bon suivi de sa reprise de poids, le refuge souhaite également acquérir une balance professionnelle. Bien évidemment, ce matériel pourra également bénéficier aux autres animaux du refuge, malheureusement toujours nombreux à en franchir les portes. Les dons (libres ou « pour Choupette ») peuvent être adressés à l’Étoile de Bonté via le numéro de compte BE04 0000 0212 7431.