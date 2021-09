Dans la région de Mons-Borinage, seuls quelques bassins sont encore accessibles aux nageurs. D’ici peu, il leur faudra trouver une nouvelle alternative, puisque la piscine communale de Quaregnon va, pour un court laps de temps, fermer ses portes. Une fermeture nécessaire pour permettre aux équipes et entreprises de mener certains travaux.

En effet, conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux bassins de natation couverts, les bassins doivent être vidés au moins une fois tous les deux ans afin de nettoyer les parois des piscines. "Il est donc prévu une courte fermeture de l’Aqua’regnon d’ici la fin de l’année 2021", précise-t-on du côté de l’administration communale.

Cette fermeture interviendra « probablement durant le mois décembre », lorsque la piscine est moins fréquentée par les écoles et les clubs sportifs. Cette fermeture annuelle contraindra le public à se tourner vers d’autres structures, ce qui devra également être le cas durant l’année 2020. Le collège communal a effectivement inscrit au budget extraordinaire une somme de 70 000 euros, destinée à l’acquisition de nouvelles chaudières.

Vétustes, celles-ci doivent être remplacées. "Il faudra procéder à une nouvelle fermeture de l’Aqua’regnon l’année prochaine pour effectuer les travaux. La piscine communale sera fermée uniquement la durée nécessaire aux travaux. L’entreprise disposera d’au maximum 40 jours pour réaliser le chantier, et ces travaux seront réalisés à une période creuse de l’année 2022." De quoi rassurer les nageurs, donc.

On notera enfin qu’à partir du 6 septembre, il sera à nouveau possible de fréquenter la piscine sans réservation. "Un système de gestion et de désinfection systématique des cabines individuelles est mis en place. Le personnel de la piscine communale se charge de gérer le flux des nageurs et de leur indiquer les cabines libres et désinfectées. En cas de forte affluence, certains clients devront faire preuve d’un peu de patience afin qu'une cabine se libère et soit désinfectée avant de pouvoir s'y changer."

Un vent de liberté souffle donc à nouveau sur le complexe, même si les gestes barrières (port du masque, distanciation physique) restent d’application jusqu’aux cabines.