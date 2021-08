À Quaregnon, l’ensemble des clubs sportifs a déjà prouvé de la bonne volonté en adhérant à la charte du fairplay, soumise par l’administration communale. L’engagement est donc là, mais le moment est désormais venu d’aller plus loin et de transformer cette signature en actes concrets. Soutenus par les pouvoirs locaux, les clubs pourront bénéficier de capsules vidéo les présentant, et ainsi profiter d’une visibilité supplémentaire.

En contrepartie, ceux-ci devront présenter les actions initiées pour encourager le fairplay. "C’est un projet qui me tient à cœur et sur lequel je m’investis depuis le début de mon mandat", rappelle Christelle Demoustiez (PS), échevine en charge des sports. "Les clubs auront l’occasion de se mettre en avant, de se présenter et de promouvoir leur discipline tout en évoquant leurs projets pour soutenir ces valeurs chères au monde du sport."

Cette notion de fairplay ne doit par ailleurs pas se retrouver qu’au sein d’une même équipe. "C’est par là que ça commence, bien sûr, mais nous souhaiterions que cela puisse s’étendre aux supporters, par exemple. Au niveau du basket, notre club dispose d’un bon noyau de supporters dont l’un se déguise en pirate. Pourquoi ne pas imaginer que ce dernier salue symboliquement l’équipe gagnante et l’équipe perdante ? On pourrait aussi imaginer une petite haie d’honneur pour l’équipe adverse."

Bref, les idées ne manquent pas. "Je sais qu’au niveau du club de plongée, cela parait plus difficile à mettre en place. Mais il peut aussi simplement s’agir d’aider un membre à s’équiper. Aux niveaux des arts martiaux, le fairplay est une valeur déjà bien ancrée ; nous leur demandons donc de réfléchir à ce qu’ils pourraient faire de plus. À chaque club d’imaginer un scénario dans lequel ils mettent en avant le respect de l’autre, l’entraide."

La commune de Quaregnon recense sur son territoire 40 clubs. Les capsules vidéo seront diffusées à raison d’une fois par mois environ, jusqu’à la fin de la mandature en 2024. "Le service des sports travaillera avec le Plan de Cohésion Sociale, car c’est un projet qui favorise l’égalité des chances ou encore la prévention de la violence." Pour l’échevine, le sport influe sans aucun doute sur nos comportements au quotidien.

"Une réputation dont on se passerait bien nous colle à la peau. Il est difficile de s’en défaire alors que, contrairement à il y a quelques années, plus particulièrement dans le milieu du football, elle n’est plus méritée. Je veux à tout prix travailler sur cette image et changer la donne." L’objectif est affiché, les clubs sont prêts à s’investir. Il n’y a plus qu’à, comme diraient certains.