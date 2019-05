Mission accomplie pour l'IFAPME de Mons. Quatre journées complètes ont été suffisantes pour construire une maison de 22 m² en ossature bois capable d’accueillir deux personnes. De vendredi matin à ce mardi soir (avec des pauses samedi matin et dimanche matin), au moins six personnes se sont relayées pour mener à bien ce projet. "Pendant les jours de semaine, ce sont les élèves de l'école qui s'en occupaient mais samedi et dimanche tout le monde était le bienvenu. Nous avons même eu l'aide d'un médecin chirurgien qui est venu aider à placer le bardage", sourit Jean-Paul Dusart, conseiller pédagogique chargé de projets pour l'IFAPME de Mons.

Le résultat est plutôt satisfaisant : un abri en éco-construction bâti uniquement avec du bois et isolé à la paille. L'intérieur n'est évidemment pas grand mais il est équipé pour subvenir aux besoins de deux personnes avec deux pièces : un coin chambre et un évier d'un côté, un petit living avec du matériel pour cuisiner de l'autre. "Toutes les sections en construction de l'école s'y sont attelées : les menuisiers, les couvreurs, les sanitaires et les électriciens. Nous avons d'ailleurs décidé d'inclure ce projet dans leurs cours."

En plus d'encadrer le projet, Jean-Paul Dusart est celui qui l'a imaginé. "Je suis un jour allé distribuer des vêtements avec mon ami David Jeanmotte à Bruxelles. En voyant toute la misère qu'il y avait là-bas et après avoir discuté avec un monsieur qui s'est retrouvé à la rue à 60 ans, j'ai eu l'idée de lancer ce projet d'offrir un logement décent. J'ai donc proposé cela à la direction de l'école qui a directement validé. L'idée était aussi d'offrir la maison au CPAS de Mons."

Ce jeudi 2 mai à 12h, le centre IFAPME de Mons remettra d'ailleurs les clés de la maison du défi au CPAS de Mons. Un camion viendra ensuite chercher le cabanon pour l'amener sur le site de l'Abri de nuit à la rue Henri Dunant. "Ce serait chouette que d'autres organismes puissent faire la même chose", souligne Jean-Paul Dusart. "De notre côté, nous aimerions que ça devienne un projet régulier. L'idée serait de construire un abri chaque année."