C’est un sacré challenge que Benjamin Brulard, Tristan Bosser, Louis Dufrane et Baptise Dupont s’apprêtent à relever. D’ici quelques mois, les 18 et 19 septembre prochain plus précisément, les quatre amis prendront le départ de la quatrième édition du Doc’Riders, un événement sportif et solidaire qui permet de récolter des dons pour soutenir les actions de Médecins du Monde. Concrètement, il leur faudra parcourir 200 kilomètres à vélo en un maximum de 24 heures.

"Ce sera une première participation pour nous", explique Benjamin Brulard. "On a l’habitude de pratiquer le vélo ensemble et on aime se lancer des défis sportifs. Le fait de pouvoir combiner notre loisir à une bonne cause, c’est ce qui nous a attiré dans le concept de Doc’Riders." Pour pouvoir s’aligner sur la ligne de départ, le quatuor devra rassembler un minimum de 1500 euros. À ce stade, 190 euros remplissent la cagnotte.