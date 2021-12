Une scène plutôt cocasse s’est déroulée cette après-midi au feu rouge de l’avenue Wilson à Jemappes. Quatre Pères Noël se sont présentés aux automobilistes afin de leur donner des bonbons avant… de leur réclamer de l’argent. Ces quatre charlatans prétextaient vouloir récolter de l’argent pour aider les enfants dans le besoin.

© D.R.

De nombreux automobilistes ont trouvé la scène assez drôle ce qui n’a visiblement pas été le cas de la police de Mons. "J’ai trouvé ma rencontre avec le Père Noël assez amusante", s’exclame Dominique, une automobiliste présente au moment de la vadrouille des Pères Noël. "Ils m’ont offert deux bonbons avant de me demander de l’argent pour aider les enfants dans le besoin. J’avais 50 cents dans la voiture que je leur ai donnés avant de partir. Je ne savais pas que la police allait intervenir. Je n’ose pas manger les bonbons du coup."

© D.R.



Quelques minutes plus tard, la conseillère communale, Opaline Meunier, passait également dans le coin et a été témoin de l’interpellation des quatre Pères Noël par la police. "Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, je me rendais au Média Markt lorsque j’ai vu les forces de police parler aux Pères Noël", raconte-t-elle.

La police de Mons a confirmé avoir reçu un appel d'un automobiliste pour leur signaler la présence des quatre Pères Noël. Des agents se sont rendus sur place afin d'interpeller les individus. A l'heure d'écrire ces lignes, il est impossible de savoir les risques qu'ils encourent.